Ligin iptali için çağrıda bulundu! Berna Gözbaşı:''Bize göre ligler bitmiştir''

26 Mart 2020 Perşembe 00:13 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 00:20

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, koronavirüsün futbola da sıçraması sonrası sezonun iptali yönünde karar çıkmasını istediklerini aktardı.

Berna Gözbaşı, sosyal medyadan şu mesajları paylaştı:

"Geçen hafta "önce sağlık" diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Ne kadar haklı olduğumuz, ilk olarak çok değerli Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, ardından Fenerbahçe kulübünde bir futbolcu ve personelde koronavirus değerlerinin pozitif çıkması ile bir kez daha ortaya çıktı."

"DÜŞÜNÜLENDEN ÖTE UZAYACAK"

"Hastalığa yakalanan camianın çok değerli isimlerine acil şifa diliyoruz. Geçen hafta liglerin ertelenmesi kimbilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi? Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca liderliğinde sağlık personelinin büyük özverisine karşın, vaka ve ölüm sayısı ne yazık ki artıyor. Benzer coğrafya ve kültürün olduğu İtalya ve İspanya, endişelerimizi artırıyor ve bu savaşın düşünülenden de öte uzayacağını gösteriyor."

"LİGLER BİTMİŞTİR!"

"Bu aşamada bize göre LİGLER BİTMİŞTİR. Bundan sonra futbolcuların toplanması, risk ortamına girmeleri, form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir. Bu süreç tüm motivasyonumuzu bozmuş, teknik yönetimden, futbolcusuna öncelik doğal olarak kendileri ve ailelerinin sağlığı olmuştur."

"BİLE BİLE LADESE SON VERMELİYİZ"

"Özellikle yabancı bazi futbolcularımızı Kayseri'de tutmamız zor hale gelmistir. En kısa sürede futbolcuları evlerine göndererek bile bile ladese son vermeliyiz. En kısa zamanda ligin sonlandirilma sekli ve teknik ve finansal sorunların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz."