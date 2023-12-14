Ligler 19 Aralık'ta yeniden başlayacak

Hakem Halil Umut Meler'in taburcu olmasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen basın toplantısında yaşanan olay, ligin düzenlenen fikstürü ve yeni kararları açıkladı: "Ertelenen maçlar 9, 10 ve 11 Ocak'ta oynanacak. Lig, kaldığı yerden yani 17. haftadan, 19 Aralık Salı günü başlayacak. Böyle olayların yaşanmaması için tedbirleri artırdık. Cumhurbaşkanımız ilk andan verdiği talimatlarla sağ olsun ilgilendi. Adalet, İçişleri ve Spor Bakanlıkları gerekli çalışmayı yapıyor. Biz de paydaş olarak müdahiliz. Halil hocamız toparlandıktan sora dönecektir. FIFA, UEFA başkanlarına ve Collina'ya teşekkür ediyorum.

KOCA'YA ÖDÜLÜ BEN VERMEDİM

Hakemimiz, inşallah EURO 2024'te olacaktır. Hakemlerimizin özgüveni için Riva'da kamp düzenleyeceğiz ve bir psikolojik destek vereceğiz. Faruk Koca, böyle birisi değildi. Hastalığı mı oldu, ne oldu anlamadık. Biz TFF olarak ceza veremeyiz. PFDK var, Tahkim Kurulu var. Karar Perşembe günü (bugün) açıklanacak. Gerekli sevkler yapıldı, her şey yazıldı. Fair-Play ödülü 1 yıl önce verildi. Onu da bağımsız kurum veriyor. Onlar da ne yapabiliriz diye gözden geçirecekler ve ne gerekiyorsa onu yapacaklar... Bir kural çalışması olacak...

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM!

Bu hakemleri biz getirmedik, hepsi vardı. MHK klasman yapacak, hayat normal devam edecek. Ayrıcalık olmayacak. İddialar üzerine iş yapmıyoruz. Biz görevimizin başındayız (istifa iddiası hakkında) ve buraya iş yapmaya geldik. Amacımız Türk futbolunu hep beraber ileriye taşımak. Kulüplerimizin özel güvenlik yüküne de destek olacağız. Bu bir milat olmalı. İleri gidemiyoruz. Hakemler de bana diyor ki siz bize destek vermiyorsunuz. Kulüpler de hakemleri koruyorsunuz diyor. Böyle bir şey yok."