Ligler tescil edildi, Göztepe umutlandı

DHA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:20

Türkiye Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligden çekilmesine rağmen, koronavirüs pandemisi nedeniyle federasyon başkanı Bilal Eyüboğlu'nun, "Ligleri tescil ettik. Şampiyon ve küme düşme olmayacak" açıklamasıyla Süper Lig'de kaldı. Sarı-kırmızılı ekip için reçete bulundu. Göztepe'nin hentbol ve voleybol şubesi için derneklerin kurulması ve bu derneklere şubelerin yarışmacı isim haklarının verilmesi gündeme geldi. Göztepe yönetiminin dernekler üzerinden şubelerin devamını sağlamayı planladığı ve taraftarlar ile bir bütün olarak hareket edebileceği vurgulandı.