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Spor

Liglerin en yaşlısı İbrahim Öztürk

Futbolu bırakma kararı alan ancak Altay Yönetimi'nin ısrarı üzerine 1 sene daha siyah beyazlı kulüpten kalan 39 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, bu sezon profesyonel liglerdeki en yaşlı futbolcu olacak.

DHA23 Ağustos 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:54
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen stoper İbrahim Öztürk, 2020-21 sezonunda profesyonel liglerde mücadele eden en yaşlı futbolcu olacak. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakma aşamasına gelen 39 yaşındaki savunmacı, yönetimin kendisini ikna etmesiyle birlikte takıma ağabeylik yapmak için yeniden kadroya dahil oldu. Afyonkarahisar kampında antrenmanları sürdüren 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kariyerini sonlandırmasının ardından İbrahim Öztürk, Türk futbolunun en tecrübeli ismi olarak yeşil sahalarda boy gösterecek. Futbola 18 gibi geç yaşta başlayan İbrahim, 2002 yılında Kayserispor'da profesyonel sözleşme imzalayıp Altay'a ilk olarak 14 yıl önce 2006'da transfer olmuştu. Bursaspor formasıyla 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla alkış topluyor. İbrahim, geçen sezon Altay'la Süper Lig'e yükselerek jübile yapmak istediğini açıklamış, ancak İzmir temsilcisi Play-Off biletini kaçırmıştı.

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