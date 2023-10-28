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Spor

Ligue 1'de Farioli fırtınası!

Daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Fariolii, Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. İtalyan teknik adam Nice'in başında bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada henüz mağlubiyet yüzü görmedi ve ligde maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

28 Ekim 2023 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Ligue 1'de Farioli fırtınası!
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Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont deplasmanında konuk oldu. Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nice ikinci yarıda bulduğu tek golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de daha önce 2020-21 sezonunda Karagümrük'ü ardından 2021-22 sezonunda Alanyaspor'un hocası olan Francesco Farioli'nin takımı Nice aldığı bu galibiyetle beraber maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Nice arka arkaya 5 maçlık gol yememe serisi yakaladı. Hiçbir maçta geriye düşmeyen Farioli'nin ekibi kalesinde sadece 4 gol gördü.

Aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükselten Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin namağlup tek takımı olan Nice geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve henüz mağlubiyet yaşamadı. 1 maçı eksik Monaco 20 puanla Ligue 1'de ikinci sırayı elde ederken, yine 9 maç oynayan PSG 18 puanla 3. sırada yer aldı.

Nice gelecek hafta evinde Rennes'i ağırlayacak

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