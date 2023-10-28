Ligue 1'de Farioli fırtınası!

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont deplasmanında konuk oldu. Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nice ikinci yarıda bulduğu tek golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de daha önce 2020-21 sezonunda Karagümrük'ü ardından 2021-22 sezonunda Alanyaspor'un hocası olan Francesco Farioli'nin takımı Nice aldığı bu galibiyetle beraber maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

5 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

Nice arka arkaya 5 maçlık gol yememe serisi yakaladı. Hiçbir maçta geriye düşmeyen Farioli'nin ekibi kalesinde sadece 4 gol gördü.

Aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükselten Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin namağlup tek takımı olan Nice geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve henüz mağlubiyet yaşamadı. 1 maçı eksik Monaco 20 puanla Ligue 1'de ikinci sırayı elde ederken, yine 9 maç oynayan PSG 18 puanla 3. sırada yer aldı.

Nice gelecek hafta evinde Rennes'i ağırlayacak