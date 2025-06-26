Ligue 1'e geri mi dönüyor? Fransız ekibinden Giroud hamlesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki vasat performansın ardından gözünü MLS sezonuna diken Los Angeles FC'de, Olivier Giroud cephesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi Lille'in, 38 yaşındaki deneyimli golcüyü transfer etmek istediği bildirildi. Bu hamle, Giroud'nun Ligue 1'e, yani profesyonel kariyerine başladığı lige dönüşü anlamına gelebilir.

Lille'in, Giroud'yu 2025-26 sezonu için kadrosuna katmak istediği, ancak LAFC ile Aralık 2025'e kadar süren bir sözleşmesi olduğu için tarafların olası bir transfer ücreti üzerinde pazarlık yapması gerektiği aktarılıyor.

Giroud, 2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra sırasıyla Arsenal, Chelsea, Milan ve son olarak LAFC formaları giydi. Fransa Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Giroud'nun Lille'e olası dönüşü, kariyerinde sembolik bir kapanışı da beraberinde getirebilir.

Öte yandan, LAFC'nin forvet hattında Thomas Müller için hazırlık yaptığı, bu nedenle Giroud'nun ayrılığıyla belirlenmiş oyuncu kontenjanının boşalmasının avantaj sağlayabileceği iddia ediliyor. Lille cephesinde ise sözleşmesi sona erecek olan Jonathan David'in boşluğunu doldurmak adına Giroud ismi ciddi şekilde masada.