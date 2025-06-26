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  • Ligue 1'e geri mi dönüyor? Fransız ekibinden Giroud hamlesi
Spor

Ligue 1'e geri mi dönüyor? Fransız ekibinden Giroud hamlesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda beklentinin altında bir performans ortaya koyan Los Angeles FC'nin 38 yaşındaki deneyimli golcüsü Giroud'yu Fransız ekibi Lille'in kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Ligue 1'e geri mi dönüyor? Fransız ekibinden Giroud hamlesi
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki vasat performansın ardından gözünü MLS sezonuna diken Los Angeles FC'de, Olivier Giroud cephesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi Lille'in, 38 yaşındaki deneyimli golcüyü transfer etmek istediği bildirildi. Bu hamle, Giroud'nun Ligue 1'e, yani profesyonel kariyerine başladığı lige dönüşü anlamına gelebilir.

Lille'in, Giroud'yu 2025-26 sezonu için kadrosuna katmak istediği, ancak LAFC ile Aralık 2025'e kadar süren bir sözleşmesi olduğu için tarafların olası bir transfer ücreti üzerinde pazarlık yapması gerektiği aktarılıyor.

Giroud, 2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra sırasıyla Arsenal, Chelsea, Milan ve son olarak LAFC formaları giydi. Fransa Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Giroud'nun Lille'e olası dönüşü, kariyerinde sembolik bir kapanışı da beraberinde getirebilir.

Öte yandan, LAFC'nin forvet hattında Thomas Müller için hazırlık yaptığı, bu nedenle Giroud'nun ayrılığıyla belirlenmiş oyuncu kontenjanının boşalmasının avantaj sağlayabileceği iddia ediliyor. Lille cephesinde ise sözleşmesi sona erecek olan Jonathan David'in boşluğunu doldurmak adına Giroud ismi ciddi şekilde masada.

  • 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • Los Angeles FC
  • Olivier Giroud

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