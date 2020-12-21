Lille - PSG maçında gol sesi çıkmadı

21 Aralık 2020 Pazartesi 01:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:08

A milli oyuncularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 61. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

İki takımın da pozisyon anlamında sorun yaşadığı mücadelede Lille'in kaleyi bulan 2 şutu, PSG'nin ise kaleyi bulan 1 şutunda gol çıkmadı.

Geçen sezonun başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Atletico Madrid'in (15 maç) ardından en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan takım 14 maç ile Lille oldu.

Bu beraberliğin sonrasında Lille puanını 33 yaparak liderliği aynı puandaki Lyon'dan averajla geri aldı. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Ligue 1'in 17. haftasında Lille deplasmanda Montpellier ile karşılaşacakken, PSG ise evinde Strasbourg'u konuk edecek.