25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Spor

Lille 3 puanı Giroud ile aldı

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Brann'ı maçın son bölümünde Olivier Giroud'un attığı golle 2-1 mağlup etti.

25 Eylül 2025 Perşembe 22:50
UEFA Avrup Ligi ilk hafta maçında Fransa temsilcisi Lille, sahasında Norveç temsilcisi Brann'ı ağırladı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Lille, Hamza Igamane ile 54. dakikada öne geçti.

Brann, Saevar Atli Magnusson ile 59. dakikada maça eşitliği getirdi.

Lille adına Olivier Giroud 80. dakikada sahneye çıktı ve takımına maçı kazandıran golü attı.

Lille'de milli futbolcumu Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.

Avrupa Lig'nin sonraki maçında Lille deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Brann ise sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i ağırlayacak.

