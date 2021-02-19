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Spor

Lille bitime 3 dakika kala kabus yaşadı! Ajax avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile karşı karşıya gelen Lille, son 3 dakikada yediği 2 golle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

19 Şubat 2021 Cuma 01:15 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 01:15
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Weah çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

Ajax, 87. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitlerken 89. dakikada Brobbey'in golüyle geri döndü.

Kalan kısa bölümde gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.

Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı

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