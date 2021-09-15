Lille fırsatı kaçırdı! Wolfsburg 10 kişi puanı kaptı

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:54 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:54

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf Lille olsa da, Wolfsburg defansı ve kaleci Casteels eşitliğin bozulmasını engelledi. Öte yandan Wolfsburg'da Brooks, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lille'in 90+6. dakikada kazandığı penaltı da VAR incelemesinin sonrasında iptal edildi.

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

G Grubu'nun 2. haftasında Lille, Salzburg deplasmanına gidecekken, Wolfsburg evinde Sevilla'yı ağırlayacak.