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Spor

Lille, Fransa Kupası'nda Lens'e takıldı

Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 07:27
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Lille, Fransa Kupası son 16 turu maçında Lens takımına konuk oldu.

Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti.

Penaltılarda Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken, Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.

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