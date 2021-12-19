İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2021 Pazar / 15 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lille, Fransa Kupası'nda Zeki Çelik'le turladı
Spor

Lille, Fransa Kupası'nda Zeki Çelik'le turladı

Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Lille, konuk ettiği Auxerre'i 3-1 mağup etti ve tur atladı. Zeki Çelik, Lille'in 3. golünü kaydetti.

19 Aralık 2021 Pazar 07:18 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 07:18
ABONE OL

Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Lille, Auxerre'i ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gomes, 33. dakikada David ve 39. dakikada Zeki Çelik kaydetti. Auxerre'in tek sayısı 48. dakikada Dugimont'tan geldi.

Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Zeki Çelik mücadelede 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı 65. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyunda dahil oldu.

Lille, bu sonucun ardından son 32 turuna adını yazdırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.