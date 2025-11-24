İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4898
  • EURO
    48,9848
  • ALTIN
    5552.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lille, gol düellosunda Paris FC'yi devirdi!
Spor

Lille, gol düellosunda Paris FC'yi devirdi!

Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Paris FC'yi 4-2 mağlup etti. Olivier Giroud, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
Lille, gol düellosunda Paris FC'yi devirdi!
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Lille sahasında Paris FC'yi ağırladı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Lille'ye galibiyeti getiren golleri Aissa Mandi, Marius Broholm ve Olivier Giroud (2) kaydetti. Paris FC'nin gollerini Willem Geubbels ve Lohann Doucet attı.

Lille'de milli kaleci Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille 23 puana yükselirken, Paris FC 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lille deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Paris FC ise Auxerre'i ağırlayacak.

  • Lille
  • Paris FC
  • Olivier Giroud

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.