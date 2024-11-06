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Spor

Lille ile Juventus maçından kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşan Juventus, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 01:36 - Güncelleme:
Lille ile Juventus maçından kazanan çıkmadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lille, Juventus'u konuk etti.

Decathlon Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Lille'in golü, 27. dakikada Jonathan David'den geldi. Juventus'a beraberliği getiren golü de 60. dakikada 60. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 7'şer puana ulaştı.

KENAN YILDIZ 81 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Aston Villa'ya konuk olacak. Lille ise deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.

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