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Spor

Lille evinde kazanmayı bildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Lille, Sturm Graz'ı konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Lille evinde kazanmayı bildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Lille, Sturm Graz'ı konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 37'de Osame Sahraoui ve 45+2'de Mitchel Bakker'den ve 81'de Hakon Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'ın gollerini ise 45+4'te Otar Kiteishvili ile 47'de Mika Biereth attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yüksellti. Sturm Graz, 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Lille, Liverpool deplasmanına gidecek. Sturm Graz, Atalanta'ya konuk olacak.

  • UEFA Şampiyonlar Lig
  • Lille
  • Sturm Graz

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