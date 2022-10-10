Lille, Lens'i tek golle geçti

Fransa Ligi'nin 10. haftasında zirve yarışını ilgilendiren mücadelede Lille ile Lens karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 1-0 kazanarak üç puana uzanana taraf oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Lens Sotoca ile penaltı atışından yararlanamazken 44. dakikada bu kez Lille kazanılan penaltıda Jonathan David ile golü buldu ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda skoru korumayı başaran Lille, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Lille 16 puana yükselirken Lens ise 21 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.