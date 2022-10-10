İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2022 Pazartesi / 15 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6244
  • EURO
    18,1371
  • ALTIN
    1013.56
  • BIST100
    3567.6
Spor

Lille, Lens'i tek golle geçti

Lille, Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Lens'i Jonathan David'in golüyle 1-0 mağlup etti.

10 Ekim 2022 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Lille, Lens'i tek golle geçti
ABONE OL

Fransa Ligi'nin 10. haftasında zirve yarışını ilgilendiren mücadelede Lille ile Lens karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 1-0 kazanarak üç puana uzanana taraf oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Lens Sotoca ile penaltı atışından yararlanamazken 44. dakikada bu kez Lille kazanılan penaltıda Jonathan David ile golü buldu ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda skoru korumayı başaran Lille, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Lille 16 puana yükselirken Lens ise 21 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.