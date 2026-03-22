Spor

Lille, Marsilya'yı deplasmanda devirdi

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Lille, deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda geri dönen konuk ekip serisini sürdürürken, Marsilya zirve yarışında puan kaybetti.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 2-1'lik skorla kazandı.

Marsilya, 43. dakikada Ethan Nwaneri'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Thomas Meunier'in 49. dakikadaki golüyle eşitliği sağlayan Lille, 86. dakikada Olivier Grioud ile galibiyete uzandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ancak sakatlığı nedeniyle 45+8'de yerini yedek kaleci Bodart'a bıraktı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Lille, puanını 47'ye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadelesini sürdürdü.

3 hafta sonra puan kaybeden Marsilya ise 49 puanda kaldı ve zirve yarışından koptu.

Marsilya, gelecek hafta Monaco deplasmanına gidecek. Lille ise evinde lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.

