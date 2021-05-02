02 Mayıs 2021 Pazar 00:01 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:01

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında "bizim çocukların" formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda Nice ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 2-0 kazandı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Sezon boyunca takımı sürükleyen milli oyuncularımız, bir kez daha sahneye çıktı. 13. dakikada "Kral" Burak Yılmaz ilk golü atarken, Mehmet Zeki Çelik 56. dakikada harika bir golle skoru belirledi. Nice'de ise Mvula Lotomba, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Lille, puanını 76 yaptı ve PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Nice ise 46 puanla 9. sırada kaldı.

Ligue 1'in 36. haftasında Lille deplasmanda Lens ile karşılaşacak, Nice ise evinde Brest'i konuk edecek.