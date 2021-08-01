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Spor

Lille PSG'yi devirdi, Süper Kupayı da kazandı!

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu PSG Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille oldu.

1 Ağustos 2021 Pazar 23:05 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 23:05
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Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Xeka kaydetti. Xeka'nın uzaktan harika şutundan önce Portekizli futbolcuya pası veren isim Burak Yılmaz oldu.

Burak Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı, 79'da Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu. Zeki Çelik kadroda yer almadı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin yeni transferi Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Fransa Süper Kupa maçında tribünlerin sıkça protestosuna maruz kaldı.

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