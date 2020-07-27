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Spor

Lille, Renato Sanches için gelen 70 milyon euroluk teklifi reddetti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille oyuncusu Renato Sanches için aldığı 70 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15
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Lille, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Renato Sanches için gelen 70 milyon avroluk teklifi geri çevirdi. Genç oyuncu, 2019 yazında 20 milyon avro karşılığında transfer edilmişti

Lille'nin genç oyuncuları son dönemde transfer dönemini meşgul ediyor. Sanches'in yanı sıra, Gabriel Magalhães, Jonathan Ikone ve Victor Osimhen'in de talipleri bulunuyor. Fransız ekibinin Başkanı Gerard Lopez ise, her ne pahasına olursa olsun oyuncularını bu yaz kadroda tutmak istiyor.

BÜYÜMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Lille Başkanı yaptığı açıklamada; "Örneğin Renato Sanches için 70 milyon avronun üzerinde teklif aldık. Yine de onu takımda tutacağız. Rekabet tutkumuz finansal durumun önünde geliyor. Kulüp olarak büyümeye devam etmek istiyoruz. Fransa Ligi'nde PSG dışında kaç kulüp 70 milyon civarında bir teklifi reddebilir?" dedi.

Renato Sanches bu sezon Lille forması ile 33 maça çıktı. Portekizli orta saha bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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