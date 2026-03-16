Lille, Rennes'i 2 golle geçti

Fransa Ligue 1 26. hafta maçında Lille, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lille, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mathias Fernandez - Pardo ve 47. dakikada Hakon Haraldsson attı. Rennes'in tek golü 59. dakikada Esteban Lepaul'dan geldi.

Lille'de Berke Özer, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille, 44 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Rennes, 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, bu kez Marsilya deplasmanına gidecek. Rennes, sahasında Metz'i ağırlayacak.