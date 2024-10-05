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Spor

Lille seriye bağladı

Fransa Ligue 1 7. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Lille seriye bağladı
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Fransa Ligue 1 7. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Angel Gomes, 72. dakikada Mitchel Bakker kaydetti. Toulouse'un golü 39. dakikada Zakaria Aboukhlal'dan geldi.

Şampiyonlar Lig'inde Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Lille, ligde de kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Fransız ekibi zirveyi takibini sürdürdü. Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Angers ile oynayacak.

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