Lille Umut Meraş'ın peşinde
Fransa Ligi ekiplerinden Lille'nin Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı renklerine bağlamak istiyor.
Fransızlar'ın 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
Yeşil-Beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis istiyor.
Fransız ekibi nin kadrosunda İstanbulspor'dan transfer edilen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.
(Takvim)
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