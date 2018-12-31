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Lille Umut Meraş'ın peşinde

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'nin Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı renklerine bağlamak istiyor.

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Fransızlar'ın 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. 

Yeşil-Beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis istiyor.

Fransız ekibi nin kadrosunda İstanbulspor'dan transfer edilen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.

(Takvim)

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