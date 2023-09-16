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Spor

Lille ve Rennes, yenişemedi

Ligue 1 5. hafta maçında Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, ile Bertuğ Yıldırım'ın takımı Rennes 2-2 berabere kaldı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Lille ve Rennes, yenişemedi
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Ligue 1 5. hafta maçında Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynana maç 2-2 sonuçlandı. Konuk ekibin golleri 33. dakikada Yoro ve 62. dakikada Diakite kaydetti. Rennes'in gollerini 74. dakikada Assignon ve 89. dakikada Salah attı.

Rennes'de Bertuğ Yıldırım 63. dakikada oyuna dahil oldu. Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ise 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Lille puanını 8 yaptı. Rennes ise 7'ye çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Reims'i ağırlayacak. Rennes ise Montpellier'i konuk edecek.

  • Hafta 5
  • Futbol maçı
  • Lille Rennes

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