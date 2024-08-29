Lille yenildi ama turu geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Slavia Prag ile Lille karşı karşıya geldi. Slavia Prag karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Çek ekibine galibiyeti getiren gollleri 5. dakikada Christos Zafeiris ve 84. dakikada Ivan Schranz attı. Lille'in tek golü 77. dakikada Edon Zhegrova'dan geldi.

Bu sonuca rağmen tur atlayan taraf Fransız ekibi Lille oldu. Lille, sahasındaki ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Lille, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Slavia Prag, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.