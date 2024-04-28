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Spor

Lille, Yusuf Yazıcı ile 3 puanı kaptı!

Ligue 1'in 31. haftasında Lille, deplasmanda Metz'i milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın golüyle 2-1'lik skorla mağlup etti.

28 Nisan 2024 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Lille, Yusuf Yazıcı ile 3 puanı kaptı!
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Fransa Ligue 1, 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi.

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek.

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