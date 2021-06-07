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  • Lille'de ayrılık kesinleşti! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yeni patron
Spor

Lille'de ayrılık kesinleşti! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yeni patron

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in sezonu şampiyon tamamladığı Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor. Nice ile anlaşma sağlayan Galtier'in yerine Lille'de takımın başına tecrübeli isim Claudio Ranieri geçiyor.

Star.com.tr07 Haziran 2021 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:32
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Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in sezonu şampiyon tamamladığı Lille'de teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor. Sözleşmesinin bitimine bir sene kalan ancak ayrılma kararında ısrarcı olan Galtier, Nice yolunda.

CLAUDİO RANİERİ ADIM ADIM LİLLE'E

Fransa basınının aktardığı habere göre Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de yeni teknik direktörlük için Patrick Vieira, Claudio Ranieri, Lucien Favre, Thiago Motta veya Sabri Lamouchi'nin isimleri anılıyor. Ancak listede başı çeken isim tecrübeli teknik direktör Ranieri. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde ufak pürüzler kaldığı aktarılırken Galtier'in takımdan ayrılmasının ardından imzaların atılacağı iddia edildi.

Star.com.tr

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