Star.com.tr 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:15

Fransa Ligue 1'de milli futbolcu Burak Yılmaz Lille'de gösterdiği başarılı performansla takdirleri toplamaya devam ediyor. Ligin 7. hafta maçında Reims'i evinde 2-1'lik skorla geçen Lille'de asistler Burak Yılmaz'dan gelmişti. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec düzenlediği basın toplantısında milli yıldıza övgüler dizerken bir de itirafta bulundu.

"BURAK YILMAZ BAZEN ÇOK SİNİRLENEBİLİYOR"



Milli yıldız Burak Yılmaz için Jocelyn Gourvennec sorulan soru üzerine şu cevabı verdi: "Burak Yılmaz çok tecrübeli, kendini iyi tanıyor. Maçlara iyi hazırlanıyor, herkes iyi hazırlanıyor ama Burak hazırlıklarında çok titiz. Çok profesyonel çalışıyor ve maçlarda sorumluluk alıyor. Sonuç olarak, her zaman görevini yapmaya hazır. Yani evet, o da bir şeyleri özlüyor, Lens'te skoru açabilirdi ama profesyonelliği ve titizliği ile gençlere örnek oluyor. Karakterli bir oyuncu (gülüyor), ancak bazen çok sinirleniyor ama onunla tartışıp fikir alışverişinde bulunabiliyoruz." dedi.

BURAK YILMAZ'A YENİ SÖZLEŞME

Milli futbolcu Burak Yılmaz Lille'de bu sezon tüm maçlarda görev aldı. 36 yaşındaki yıldız golcü çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdirleri toplarken Lille taraftarlarının da sevgilisi oldu. Fransız medyasında Lille'in Burak Yılmaz ile masaya oturduğu ve 2023'e kadar yeni bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 16 gol atan Burak sözleşmeyi kabul ederse 30 Haziran 2023'e kadar Lille forması giymeye devam edecek.

BURAK YILMAZ'I ÇOK İSTEMİŞTİ...

Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yapan Galtier daha sonrasında Nice'in başına geçmişti. Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm." yorumunu yapmıştı. Milli futbolcu için Nice'in de devreye girebileceği belirtildi.