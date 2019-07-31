Lille’den 4. Yusuf seferi
Trabzonspor’un genç yıldızından vazgeçmeyen Fransız ekibi son bir kez şansını deneyecek. Lille’in ‘4. Yusuf Seferi’nde Bordo-Mavililer’in istediği 20 milyon euroyu ödemeyi kabul etmesi bekleniyor.
- Star Spor
TRANSFER döneminin gözdeleri arasında yer alan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için Lile’in son bir kez devreye gireceği öğrenildi. Fransız kulübü bundan önce 3 kez Bordo-Mavililer’in kapısını çalmış, 12 milyon eurodan başlayan teklif, önce 15 milyon euroya, son olarak da 17 milyon euroya çıkmıştı. Ancak ilk günden itibaren 20 milyon eurodan aşağıya inmeyeceğini beyan eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu sözünden geri adım atmamıştı. Lille’in 4. girişiminde 20 milyon euroluk teklif ile kapıyı çalması bekleniyor. Trabzonspor’un bu rakamı kabul edeceği belirtilirken, sonraki transferden ödenecek pay için de sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.
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