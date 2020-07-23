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  • Lille'den açıklama geldi: ''Burak Yılmaz'la ilgileniyoruz''
Spor

Lille'den açıklama geldi: ''Burak Yılmaz'la ilgileniyoruz''

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:19
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Galtier, Burak Yılmaz'ı profesyonelliği ve karakteriyle futbolcularından Jose Fonte'ye de benzettiğini aktardı.

Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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