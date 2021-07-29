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  • Lille'den sürpriz Burak Yılmaz kararı! Transfer gelişmesini başkan açıkladı
Spor

Lille'den sürpriz Burak Yılmaz kararı! Transfer gelişmesini başkan açıkladı

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'a eski teknik direktörü Christophe Galtier transferde kancayı takmıştı. Burak Yılmaz'ı yeni kulübü Nice'e transfer etmek isteyen Galtier'e cevap Lille Başkanı Olivier Letang'dan geldi. Letang, Burak Yılmaz'ın takımda kalmasına karar verdi.

Star.com.tr29 Temmuz 2021 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:17
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Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu Lille'de şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Lille'deki teknik direktörlük görevinden ayrılarak Nice'e geçen Christophe Galtier golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı da Nice'e transfer etmek istiyor.

LİLLE BAŞKANI BURAK YILMAZ'I BIRAKMIYOR

Lille ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Burak Yılmaz'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A'dan Milan ile de görüşen fakat Olivier Giroud'u kadrosuna katan İtalyan ekibi Burak transferinden vazgeçmişti. Son olarak Nice'in ilgisine ise milli futbolcunun kulübü Lille net cevap verdi. Fransız basınının aktardığı haberde Lille'deki eski teknik direktörü Galtier tarafından takip edilen Burak Yılmaz, Nice'ten hala uzakta. Fransız spor sitesi butfootballclub'ın aktardığı haberde, "Lille Başkanı Olivier Letang'ın eski antrenörüne Fransa şampiyonu unvanında çok belirleyici olan deneyimli Türk golcüyü hediye etmesi söz konusu değil" sözlerine yer verildi.

"ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ...

Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.

Star.com.tr

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