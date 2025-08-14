İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Lille'in eski milli yıldızlarından Berke Özer'e mesaj!

Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Fransız ekibi hazırladığı videoda daha önce kulüpte forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in milli file bekçisine olan mesajlarını paylaştı.

Haber Merkezi14 Ağustos 2025 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
Lille'in eski milli yıldızlarından Berke Özer'e mesaj!
Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen başarılı file bekçisi Berke Özer, bonservisiyle birlikte Fransa'nın yolunu tuttu. Lille'e transfer olan Berke'ye kulübün eski futbolcuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik mesaj gönderdi.

Lille kulübünün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Fransız ekibinin eski Türk futbolcuları, Berke'ye başarı diledi. İşte o sözler;

YUSUF YAZICI: KENDİNİ EVİNDE HİSSEDECEKSİN

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Berke, kardeşim Lille'e hoş geldin. Burada seni çok güzel bir aile bekliyor. Taraftarlarımız coşkulu, takım arkadaşların sıcak kanlı. Kendini evinde hissedeceksin. Sana şimdiden başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak" ifadelerini kullandı.

ZEKİ ÇELİK: ÇOK GÜZEL BİR YER

Bir başka milli futbolcu Zeki Çelik ise "Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Berkecim transferini duydum. Hayırlı olsun. Çok mutlu oldum senin adına. Çok güzel bir yer. 4 sene geçirdim, inanılmaz anılar biriktirdim. Yusuf ağabeyinle Burak ağabeyinle kupalar kazandık. Umarım sen daha iyilerini yaparsın. Çok karakterli bir insansın. Lille de çok güzel bir kulüp. Umarım orada çok iyi sezonlar geçirirsin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun" açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ: ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN

Lille ile şampiyonluk yaşayan ve futbolculuk macerasının ardından kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Burak Yılmaz ise, "Merhaba Berke kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. İnanılmaz sevindim. Hem senin adına hem de kulübümüz adına. Çok güzel bir aileye gittin. Çok güzel insanların olduğu, harika taraftarların olduğu çok güzel bir şehre gittin. Biliyorsun, bizler orada çok güzel başarılar yakaladı. 2 tane kupa kazandık. Senin de orada çok güzel başarılar yakalayacağına yürekten inanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Senin vesilen ile de tüm Lille taraftarlarına, orada sevdiğim tüm dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Sizi izlemeye ve sizinle birlikte gururlanmaya devam edeceğim. Çok selamlar" dedi.

