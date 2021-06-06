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  • Lille'in yıldızı Arsenal yolunda! Zeki Çelik'e 15 milyon euro
Spor

Lille'in yıldızı Arsenal yolunda! Zeki Çelik'e 15 milyon euro

Fransa Ligue 1'de Lille forması ile sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı transferde dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ünlü İngiliz kulübü Arsenal, Zeki Çelik için devreye girdi. Arsenal, Zeki'yi Hector Bellerin'in yerine transfer etmeyi planlıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 18:12 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 18:12
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Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı transferde dev kulüplerin listesine girmeyi başardı. Talipleri artan Zeki Çelik için The Sun'ın haberine göre İngiliz devi Arsenal da devreye girdi. Ünlü İngiliz kulübü Hector Bellerin'in yerine Zeki'yi düşünüyor. Lille'e teklif yapmaya hazırlanan Arsenal transfer için 15 milyon Euro bütçe ayırdı.

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM'IN DA LİSTESİNDE

İngiliz basınına göre Zeki Çelik'in tek talibi Arsenal değil. İki ünlü İngiliz ekibi Manchester United ve Tottenham da Zeki için transfer çalışmalarını yürütüyor. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Zeki için Lille'in 15 milyon euroluk teklifi kabul edeceği kaydedildi.

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