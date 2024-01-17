Lincoln: Benim için çok özel bir andı

Sakatlıktan golle dönen Lincoln Henrique, Adanaspor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Lincoln Henrique yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel, önemli bir andı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Lincoln Henrique ayrıca, "Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var." ifadelerini kulllandı.