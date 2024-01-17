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Spor

Lincoln: Benim için çok özel bir andı

Fenerbahçe'de 10 aylık aradan sonra formasına kavuşan Lincoln Henrique, Adanaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisi için çok özel ve önemli bir an olduğuna değinen başarılı futbolcu, 'Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Lincoln: Benim için çok özel bir andı
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Sakatlıktan golle dönen Lincoln Henrique, Adanaspor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Lincoln Henrique yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel, önemli bir andı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Lincoln Henrique ayrıca, "Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var." ifadelerini kulllandı.

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