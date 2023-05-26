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Spor

Lincoln Henrique, resmen açıkladı! Porto bir Avrupa devi...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu transfer iddialarına açıklık getirdi.

26 Mayıs 2023 Cuma 15:34 - Güncelleme:
Lincoln Henrique, resmen açıkladı! Porto bir Avrupa devi...
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Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Portekiz basını Ojogo'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HARİKA BİR TEKNİK ADAM"

"Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce benimle konuştu. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam. Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var. Şampiyonluk kolay değil ama henüz şansımız var. Takım arkadaşlarımın kazanması için dua edeceğim. Hala şampiyonluk hayali kurabiliriz. " dedi.

"JESUS İLE GÖRÜŞTÜM"

"Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı."

PORTO İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Porto'dan hiç teklif almadım. Porto ile ilgili çok fazla söylenti çıktı ama Santa Clara yöneticilerinden de anladığım kadarıyla hiç teklif gelmedi. Teklif gelmediği sürece Portekiz'deki herhangi bir takımda oynayamayacağımı biliyordum. Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes bilir. Hayran duyduğum bir Avrupa devi. O dönem benimle ilgilenen Fenerbahçe dışında 2 kulüp vardı. Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim."

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