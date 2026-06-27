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Spor

Lincoln Henrique, Türkiye'ye geri dönüyor

Daha önceden Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer olmaya yakın.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Lincoln Henrique, Türkiye'ye geri dönüyor
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Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR ANLAŞTI

Record'da yer alan habere göre, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Alverca ile anlaşma sağladı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.

SEZON PERFORMANSI

Lincoln Henrique'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelip Bursaspor'a 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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