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Spor

Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kara haber! Operasyon geçirecek...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin sol diz ön çarpraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve operasyon geçireceği açıklandı.

15 Mart 2023 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kara haber! Operasyon geçirecek...
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Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Lincoln Henrique'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."

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