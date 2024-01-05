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Spor

Lincoln Henrique'nin işi zor!

Geçen sezon çapraz bağları kopan ve sonrasında sözleşmesi dondurulan Lincoln Henrique yeniden kadroya girebilmek için elinden geleni yapıyor.

5 Ocak 2024 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Lincoln Henrique'nin işi zor!
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Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, sezonun ikinci yarısı için hedefini belirledi.

Sarı lacivertliler, geçen sezon Sevilla maçında dizindeki bağları kopan Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurmuştu.

Brezilyalı oyuncu, sakatlığını tamamen atlattı ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdürüyor.

ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

25 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde kadroya yazılmak için elinden geleni yapıyor.

İŞİ KOLAY DEĞİL

İsmail Kartal, birçok mevkide görev yapabilen öğrencisini beğeniyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve yeni transferler yapılacak olması nedeniyle Lincoln'ün işi kolay değil.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

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