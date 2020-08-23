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Spor

Lincoln Red Imps-Priştine maçı yine iptal edildi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına koronavirüs damga vurmuştu. Kosova ekibi Priştine'de 8 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenen maç bugün de oynanamadı. Son kararı UEFA verecek.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:03
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UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda daha önce ertelenen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile Kosova'nın Priştine takımı arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, iptal edildi.

Lincoln Red Imps Kulübünden yapılan açıklamada, bugün TSİ 19.00'da başlaması gereken karşılaşmanın Priştine'nin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği ve karşılaşmanın sonucuna ilişkin son kararın UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

KORONAVİRÜS VAKALARI ÇIKMIŞTI

İlk olarak 18 Ağustos'ta oynanması planlanan karşılaşma, Kosova ekibi Priştine'de 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bugüne ertelenmişti. Priştine, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere diğer Kosova takımlarından bir maçlığına kiralayacağı yeni bir ekiple sahaya çıkmak için çalışmalar yaptığını dün duyurmuştu.

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