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Spor

Lionel Jules Carole: Hedefimiz mümkün olduğu kadar fazla puan kazanmak

Yukatel Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Jules Carole, önlerinde zorlu müsabakalar bulunduğunu ve iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

AA14 Eylül 2021 Salı 20:54 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 20:54
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Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Carole, Türkiye'de hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını belirtti.

Her maça çok iyi hazırlanmak için düzenli olarak antrenman yaptıklarını dile getiren Carole, "Önümüzde ilk olarak Hatayspor maçı var. Biliyorsunuz, Hatayspor geçen sene kendini kanıtlamış iyi bir rakip. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak istiyoruz. Her maça farklı hazırlanmak ve odaklanmak gerekiyor. Ondan sonra Galatasaray maçı için önümüzde çok fazla bir süre kalmayacak. Hatayspor maçından sonra da Galatasaray karşılaşmasına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Carole, kampa geç katılmasına rağmen fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

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