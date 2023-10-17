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Spor

Lionel Messi 8. Ballon d'Or'un peşinde!

Inter Miami'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin bu yıl ki Ballon d'Or ödülünün en büyük favorisi olduğu iddia edildi.

17 Ekim 2023 Salı 15:10 - Güncelleme:
Lionel Messi 8. Ballon d'Or'un peşinde!
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Inter Miami forması giyen Lionel Messi için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Messi'nin bu yıl düzenlenecek Ballon d'Or'un sahibi olacağı öne sürüldü.

Ballon d'Or'u şu ana kadar hep Avrupa'dan bir futbolcunun kazandığı hatırlatıldı. Bu yıl Messi'nin kazanması ile birlikte ödülün ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya verileceği ifade edildi.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ!

Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmasının Ballon d'Or için önemli bir faktör olduğu vurgulandı.

Dünya Kupası'nın 2022 yılında düzenlendiği ancak 2022 yılı Ballon d'Or ödül töreninden sonra yapılması nedeniyle kupanın 2023 ödülü için geçerli sayıldığı aktarıldı.

Lionel Messi, kariyerinde daha önce 7 kez Ballon d'Or ödülü kazanmıştı.

Ballon d'Or'un bu yılki sahibi 30 Ekim'de sahibini bulacak.

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