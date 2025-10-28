İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Lionel Messi açıkladı! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Arjantin Milli Takımı'nın süper yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 18:44 - Güncelleme:
Lionel Messi açıkladı! Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
Arjantin Milli Takımı'nın süper yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

NBC'ye konuşan Messi, "Bir Dünya Kupası'nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu gerçekten çok isterim. Ancak henüz net bir karar vermedim. Önümüzdeki aylarda vücudumun nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum.Orada olup milli takımıma katkı sağlamak isterim. Ama bunu her gün yeniden değerlendireceğim. Önümüzdeki yıl Inter Miami ile sezon hazırlıklarına başladığımda nasıl hissettiğime bakacağım." ifadelerini kullandı.

Yaşlandığını söyleyen Arjantinli süper yıldız, "Yaşlandıkça gençken sahip olduğun bazı özellikleri kaybediyorsun. Hız, refleks, oyunu daha hızlı görme, karar alma. Bazen aklın bacaklarından daha hızlı çalışıyor. Ben her zaman bu eksikleri telafi etmeye ve en iyi seviyemi korumaya çalıştım." dedi.

