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Spor

Lionel Messi: Bir vedayı hak ediyorum

Barcelona ve Arjantin'in efsane ismi Lionel Messi, 8. kez kazandığı Ballon d'Or ödülünün ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Katalan ekibine olan bağlılığını dile getirirken, ''Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum. Barcelona benim evim, bu kulübü çok seviyorum.' sözlerini sarf etti.

31 Ekim 2023 Salı 17:49 - Güncelleme:
Lionel Messi: Bir vedayı hak ediyorum
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Sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, Barcelona'ya dönme ihtimali hakkında konuştu.

Barcelona'yı çok sevdiğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Barcelona'dan ayrıldığımda çok ilginç hissettim. Daha farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Yaşadığımız ve paylaştığımız onca anıyı düşündüğüm zaman iyi bir ayrılık olmadı." dedi.

"BİR VEDAYI HAK EDİYORUM"

Geri dönüş ihtimali hakkında konuşan Messi, "Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum. Barcelona benim evim, bu kulübü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"SON BALLON D'OR ÖDÜLÜMDÜ"

Sekizinci kez Ballon d'Or'u kazanmasına değinen Messi, "Uzun zamandır Ballon d'Or hakkında düşünmüyordum. Bu ödülü kazanmak hiçbir zaman benim için öncelik olmadı. Özellikle kariyerimin şu aşamasında, başarabileceğim her şeyi başarmışken çok fazla düşündüğüm bir konu değil." dedi.

Dokuzuncu kez Ballon d'Or ödülü alma ihtimali üzerine konuşan Messi, "Bence bu benim bu ödülü son kazanışımdı. Bu başarıları elde ettiğim için ve 8 Ballon d'Or kazanan tek oyuncu olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"PSG TARAFTARLARI İSTEMEZ"

Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain taraftarlarına sunmak isteyip istemediği sorusuna cevap veren Messi gülerek, "PSG taraftarlarının bunu istediğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

RONALDINHO: "BÜTÜN TAKIM ONU İZLİYORDU"

Lionel Messi'nin başarıları hakkında konuşan eski takım arkadaşı Ronaldinho ise şu ifadeleri kullandı;

"Ben, Deco ve bütün Barcelona'daki tüm oyuncular, Messi'yi genç takımdan beri takip ediyorduk. Her zaman onun en iyisini yapacağını düşünüyorduk. Onun hiçbir tavsiye ihtiyacı yoktu. Ona verdiğim tek tavsiye 'Oyundan zevk al' oldu.

Arkadaşımın hayallerini gerçekleştirmesini izlemek beni gururlandırıyor."

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