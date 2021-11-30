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Spor

Lionel Messi: Bu ödülü yaşadığınız şehirde almak çok özel

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2021 Salı 22:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:29
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PSG'nin yıldız futbolcusu ve 7. kez Ballon d'Or sahibi olan Lionel Messi, ödül ile ilgili konuştu.

Arjantin Milli Takımı'yla yaptıklarından dolayı ödülü aldığını dile getiren yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Gerçekten neler yaptığım ve beni Ballon d'Or'a götüren şey göz önüne alındığında çok özel bir ödül. Arjantin Milli Takımı'ndan bahsediyorum tabii ki." ifadelerini kullandı.

İlk kez yaşadığı şehirde bu ödülü aldığını söyleyen Messi, "PSG'deki ilk yılım ve burada bu ödülü kazanmak benim için bir onur. Bu ödülü yaşadığınız şehirde almak çok özel." dedi.

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