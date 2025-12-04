İSTANBUL 17°C / 10°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Lionel Messi: Dünya Kupası'nı yeniden kazanmaya çalışacağız
Spor

Lionel Messi: Dünya Kupası'nı yeniden kazanmaya çalışacağız

Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası ile ilgili konuştu. Messi, 2022'de elde ettikleri zaferi tekrarlamak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi4 Aralık 2025 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Lionel Messi: Dünya Kupası'nı yeniden kazanmaya çalışacağız
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını koruma ihtimalini değerlendirdi.

Messi, takımın kalitesine güvendiğini belirterek, "Bence çok iyi bir kadromuz var ve kupayı yeniden kazanmaya çalışacağız. Ama Dünya Kupası'nda her detay çok önemli, en ufak şey bile sizi turnuvadan edebilir" dedi.

"HER TAKIM SİZİ ZORLAYABİLİR"

Tecrübeli yıldız, turnuva formatının zorluklarına dikkat çekti:

"Her takım sizi zorlayabilir. Direğe takılıp elenebilirsiniz ya da penaltılarla kaybedebilirsiniz. 2022 finalini penaltılarla kazansak da hem Hollanda hem Fransa maçlarında daha iyiydik, ama sonuç yine penaltılarla belli oldu. Elimizde gerçek bir kurtarıcı vardı, Emiliano Martinez bizi taşıdı. Ama penaltıya götürüp kaybetmek de her zaman mümkün."

"TAKIMDAN EMİNİM"

Dünya Kupası'nı kazanmanın farklı bir baskısı olduğunu ifade eden Messi, Arjantin'in mevcut jenerasyonuna güvendiğini söyledi:

"Bu turnuvayı kazanmak çok zor. Oyuncular, taraftarlar, herkes için anlamı bambaşka. Bu takıma baktığımda mücadele edeceklerinden eminim."

"OMUZLARIMDAKİ YÜKÜ ALDI"

Messi son olarak, 2022'de gelen şampiyonluğun takımdaki baskıyı azalttığını ancak bunun hiçbir garanti oluşturmadığını vurguladı:

"O zafer omuzlarımızdaki büyük yükü aldı. Baskı olmadan oynamak rahatlatıcı ama yine de hiçbir şey garanti değil. Herkes dünya şampiyonunu yenmek istiyor. İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya ve uzun süredir şampiyonluk yaşamayan Almanya gibi çok güçlü takımlar var."

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için sahneye çıkacak.

