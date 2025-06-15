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Spor

Lionel Messi eski günlere özlemini dile getirdi

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, önceki takımlarda oynadığı dönemlere kıyasla bu döneme farklı beklentilerle yaklaştığını itiraf etti.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Lionel Messi eski günlere özlemini dile getirdi
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Arjantinli süperstar Lionel Messi, yaptığı açıklamalarla geçmişe olan özlemini dile getirdi.

Inter Miami'nin 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giyeceği ve cumartesi günü turnuvanın açılış maçında Al Ahly ile karşılaşacağı maçtan bir gün önce Lionel Messi, önceki takımlarda oynadığı dönemlere kıyasla bu döneme farklı beklentilerle yaklaştığını itiraf etti.

Messi, "Bu güzel bir turnuva. Burada olmak, içinde oynamak heyecan verici. Ancak diğer takımlarla oynadığım zamandan farklı bir zihniyette şu anda. Yine de enerji ve umut doluyum, en iyilerle rekabet etmeyi ve iyi performans göstermeyi dört gözle bekliyorum" diyerek Barcelona günlerine nazire yaparak özlemini dile getirdi.

Arjantinli yıldız, ABD'de ilk kez yeni bir formatta (grup aşaması ve eleme turları da dahil) 32 takımın yer aldığı bu yılki turnuvanın önemini vurguladı.

"Güney Amerika takımları ve dünyanın dört bir yanındaki kulüpler için Avrupa'nın güçlü takımlarıyla, küresel ölçütler olan ve en iyi oyunculara ev sahipliği yapan büyük kulüplerle karşılaşmak harika bir fırsat. Hem katılan oyuncular hem de stadyumdaki taraftarlar için özel bir deneyim olacak."

Messi, tartışmasız gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisi olarak gösteriyor. Bu Kulüpler Dünya Kupası'nı farklı bir şekilde deneyimleyeceğini biliyor. Artık kariyerinin zirvesinde olmayan, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, Barselona ile üç kez kazandığı bir turnuva olan dördüncü Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak.

Bu kez Inter Miami'yi temsil edecek olan oyuncu, PSG, Real Madrid, Manchester City, Inter Milan gibi dünya devlerinin bu kupada yer aldığını biliyor.

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