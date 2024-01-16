2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.
FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları açıklandı.
Futbolda yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.
Ödül için Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko, Vincenzo Montella, Vincent Aboubakar ve Dusan Tadic oy kullandı.
KİME OY VERDİLER?
Vincenzo Montella:
1- Messi
2- Haaland
3- Bernardo Silva
Hakan Çalhanoğlu:
1- Messi
2- Haaland
3- Mbappe
Edin Dzeko:
1- Messi
2- Haaland
3- Bernardo Silva
Vincent Aboubakar:
1- Haaland
2- Mbappe
3- Messi
Dusan Tadic:
1- Kevin De Bruyne
2- Messi
3- Mbappe
Yılın en iyi erkek teknik direktörü: Manchester City Menajeri Pep Guardiola
Yılın en iyi kadın teknik direktörü: İngiltere Milli Takım Menajeri Sarina Wiegman
Yılın en iyi erkek kalecisi: Manchester City'den Ederson
Yılın en iyi kadın kalecisi: Manchester United'dan Mary Earps
Fair play ödülü: Brezilya Milli Takımı
Erkekler | FIFPro Yılın 11'i: Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vini Jr
Kadınlar | FIFPro Yılın 11'i: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmati, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr, Alex Morgan
Puskas ödülü: Guilherme Madruga
⚽️Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü kazanan isim Guilherme Madruga oldupic.twitter.com/MMepSPbZsy— Star Spor (@Star_Spor) January 15, 2024