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  • Lionel Messi, FIFA The Best Ödülü'nün sahibi oldu! İşte bizimkilerin verdiği oylar...
Spor

Lionel Messi, FIFA The Best Ödülü'nün sahibi oldu! İşte bizimkilerin verdiği oylar...

Amerikan MLS Ligi takımlarından Inter Miami forması giyen Lionel Messi, FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. Ödül için Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko, Vincenzo Montella, Vincent Aboubakar ve Dusan Tadic oy kullandı. İşte detaylar...

16 Ocak 2024 Salı 00:20 - Güncelleme:
Lionel Messi, FIFA The Best Ödülü'nün sahibi oldu! İşte bizimkilerin verdiği oylar...
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2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.

FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları açıklandı.

Futbolda yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Ödül için Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko, Vincenzo Montella, Vincent Aboubakar ve Dusan Tadic oy kullandı.

KİME OY VERDİLER?

Vincenzo Montella:

1- Messi

2- Haaland

3- Bernardo Silva

Hakan Çalhanoğlu:

1- Messi

2- Haaland

3- Mbappe

Edin Dzeko:

1- Messi

2- Haaland

3- Bernardo Silva

Vincent Aboubakar:

1- Haaland

2- Mbappe

3- Messi

Dusan Tadic:

1- Kevin De Bruyne

2- Messi

3- Mbappe

Yılın en iyi erkek teknik direktörü: Manchester City Menajeri Pep Guardiola

Yılın en iyi kadın teknik direktörü: İngiltere Milli Takım Menajeri Sarina Wiegman

Yılın en iyi erkek kalecisi: Manchester City'den Ederson

Yılın en iyi kadın kalecisi: Manchester United'dan Mary Earps

Fair play ödülü: Brezilya Milli Takımı

Erkekler | FIFPro Yılın 11'i: Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vini Jr

Kadınlar | FIFPro Yılın 11'i: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmati, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr, Alex Morgan

Puskas ödülü: Guilherme Madruga

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