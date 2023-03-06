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Spor

Lionel Messi: Hayatım boyunca Dünya Kupası'nın hayalini kurmuştum

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Lionel Messi: Hayatım boyunca Dünya Kupası'nın hayalini kurmuştum
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Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, kulüp televizyonuna konuştu.

Fransız ekibinden takım arkadaşı Kylian Mbappe'den övgüyle bahseden Arjantinli yıldız, "Umarım onunla birlikte harika şeyler yapabiliriz. Şampiyonluklar kazanma umudumuz var ve bunun için her şeyi yapacağız." dedi.

Katar'daki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasına değinen Messi, "Dünya Kupası finali etkileyiciydi. Hayatım boyunca hep bunun hayalini kurmuştum. İnsanlarım kutlama şekli inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

PSG'ye transferinin ardından adaptasyon konusunda zorluk çektiğini itiraf eden 35 yaşındaki futbolcu, "Paris'e uyum sağlamak benim için zordu ama bu sezona büyük bir coşku ve istekle başladım." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları rövanş karşılaşması için konuşan Messi, "Münih'te kazanmak çok zor ama iyi hazırlandık. Kendimi çok iyi hissediyorum. Durumu tersine çebirebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

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