İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0866
  • EURO
    6,5686
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119196
Spor

Lionel Messi için ABD iddiası

MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Messi'yi transfer etmek için harekete geçti.

19 Şubat 2020 Çarşamba20:15 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:15

Los Angeles Galaxy'den flaş Messi hamlesi! MLS kulübü yetkilileri Zlatan'ın yerine bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.

Gündemi yakından sarsan iddianın perde arkasında, Los Angeles Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.

Arjantinli yıldızın son dönemde Barcelona yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

(Futbol Arena)

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.