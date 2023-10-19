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Spor

Lionel Messi için Barcelona iddiası! Joan Laporta açıkladı

MLS'te play-off dışında kalan ve dört ay boyunca maç oynayamayacak Inter Miami'de Messi'nin Barcelona'ya gideceği iddia edilmişti. Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu iddialara yanıt verdi.

19 Ekim 2023 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Lionel Messi için Barcelona iddiası! Joan Laporta açıkladı
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MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, takımının ligde play-off'lara kalamamasıyla birlikte sezonu kapattı. Messi'nin dört ay boyunca forma giyemeyecek olması üzerine hakkında Barcelona ve Suudi Arabistan'a transfer iddiaları arttı.

BARCELONA DA BAŞKAN KONUŞTU

Bu iddialar üzerine Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi ile yakın geçmişte görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Laporta, "Lionel Messi'ye sezon başında geri dönmesi için teklifte bulunduk. O da anladığımız ve saygı duyduğumuz bir cevap verdi. Messi'yi, Camp Nou açılışında onurlandırabilseydik harika olurdu. Bundan sonra bir görüşmemiz gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

MESSI: 'MIAMI'DE KALACAĞIM'

Öte yandan Lionel Messi de Arjantin Milli Takımı'nda Peru ile oynadıkları karşılaşmadan sonra Inter Miami'den ayrılacağı iddiaları hakkında konuştu.

Amerika'da kalacağını söyleyen Messi, 'Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.

MIAMI PERFORMANSI

Sezonun ortasında Inter Miami'ye transfer olan Messi, MLS ekibiyle çıktığı 13 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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